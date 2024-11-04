Sivasspor Fenerbahçe\'ye Hazırlanıyor

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Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Ligde geçtiğimiz hafta deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşan ve rakibini 2-1 mağlup eden Sivasspor, 1 günlük iznin ardından deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Yiğidolar, haftanın ilk antrenmanını Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Şengönül'ün davetlisi olarak kampüs içerisinde yer alan stadyumda yaptı. Şengönül ve üniversite yönetimi, futbolcularla bir araya geldi. Antrenmanda üniversite öğrencileri de takıma coşkulu tezahüratlarıyla destek verdi.

Yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından jenerasyon çalışması yapan Yiğidolar, 5'e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasının ardından dar alan oyun ile idmanı tamamladı.

Fenerbahçe ile Sivasspor, 10 Kasım Pazar günü saat 19.00'da Ülker Stadyumu FB Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. - SİVAS