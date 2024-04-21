Sivasspor, Fenerbahçe maçında çıkışını sürdürmek istiyor

Türk Yıldızları, Konya'da öğrencilere özel gösteri yaptı

Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı'nı ziyaret eden ilkokul ve ortaokul öğrencilerine 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel gösteri yaptı. Konya Karatay İzzet Bezirci İlkokulu ve Ulubatlı Hasan İmam Hatip Ortaokulu'ndan yaklaşık 100 öğrenci Türk Yıldızları Akrobasi Timi'ni ziyaret etti ve gösteri uçuşunu coşkuyla izledi.