Sivasspor, finale hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor, finale hazırlanıyor

24.05.2022 15:12

- Sivasspor, finale hazırlanıyor Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

- Sivasspor, finale hazırlanıyor

SİVAS - Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Ziraat Türkiye Kupası finalinde Kayserispor ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından geniş alan pas çalışması gerçekleştiren Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın İstanbul'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivasspor, finale hazırlanıyor
Sivasspor, finale hazırlanıyor
Sivasspor, finale hazırlanıyor
Sivasspor, finale hazırlanıyor
YORUMLAR
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Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor Kayserispor'da kupa mesaisi sürüyor Mario Gavranovic final maçında oynayacak Mario Gavranovic final maçında oynayacak
Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

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