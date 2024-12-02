Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulübün açıklamasına göre, Onvo Antalyaspor maçının ardından 2 gün izin yapan kırmızı-beyazlı ekip, kulüp tesislerinde toplandı.
Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular yenileme çalışmaları gerçekleştirdi.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla 8 Aralık Pazar günü oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına devam edecek.
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