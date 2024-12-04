Sivasspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki basın ve taraftara kapalı antrenmanda futbolcular, koşu ve taktik maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekibin idmanı, hava koşulları nedeniyle 45 dakika sürdü.

Sivasspor, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Net Global Sivasspor ile Galatasaray, 8 Aralık Pazar günü saat 16.00'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.