Sivasspor-Galatasaray maçını az sayıda taraftar takip etti

Sivasspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 8 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS