Sivasspor-Galatasaray maçını az sayıda taraftar takip etti

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Sivasspor'un Galatasaray ile oynadığı maçı az sayıda taraftar takip etti.
Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Galatasaray ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 8 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı. Az sayıdaki taraftar, maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptırırken, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS
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