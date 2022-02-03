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Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi - Son Dakika

Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi

03.02.2022 14:30
Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 24. hafta maçında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra çoklu pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç gerçekleştirdi.

Ülkesinin milli takımından dönen Fayçal Fajr ile hastalığı geçen Sefa Yılmaz idmanda yer alırken, sakatlığı bulunan Hakan Arslan ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak Gaziantep'e gidecek. - SİVAS

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Sivasspor, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor'da Gaziantep FK mesaisi - Son Dakika Spor


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