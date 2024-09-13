Sivasspor Gaziantep FK Maçına Hazır

Spor

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Antrenmanın bir bölümünü Başkan Bahattin Eken ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Maçın hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kulüp tesislerinde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor ile Gaziantep FK, yarın saat 17.00'de Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS