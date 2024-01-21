Sivasspor-Gaziantep FK Maçını Az Sayıda Taraftar Takip Etti

Sivasspor'un Gaziantep FK ile oynadığı maçı az sayıda Sivassporlu taraftar takip etti.

Sivasspor'un Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep ile oynadığı maçı tribünde az sayıda kırmızı-beyazlı taraftar takip etti. Yaklaşık 4 bin kişi tribünlerde takımını desteklerken, büyük boşluklar göze çarptı.

Tribünlerde yerini alan kırmızı-beyaz sevdalıları ise takımlarına destek verdi. Maç öncesi futbolcuları tribünlere çağırıp yumruk şov yaptıran taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek oldu. - SİVAS