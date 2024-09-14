Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 yendi - Son Dakika
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Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 yendi

Sivasspor, Gaziantep\'i 3-2 yendi

Bülent Uygun, galibiyeti taraftara armağan etti. Rey Manaj 3 hafta yok.

14.09.2024 22:18
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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı 3-2 yenen Net Global Sivasspor'un teknik direktörü Bülent Uygun, önemli bir rakip karşısında galip geldiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Uygun, bir hata sonucu yedikleri golle geriye düştüklerini dile getirerek, "Rey Manaj'ın ateşi gece 38-39 derece oldu. Kendisine oynaması halinde sakatlık yaşama ihtimalinin olduğunu söyledim. Ama özveriyle oynaması halinde sonucunda kendisine ihtiyacım olduğunu söyledim." dedi.

Takıma yeni katılan 5 transferin yaklaşık 3 aydır idmansız olduğunu belirten Uygun, "İşte bugün oyuna soktuğum zamanda idmansızlıklarını görebiliyorsunuz. Bununla beraber sakatlıkları olan 6 futbolcumuz vardı. Süreç içerisinde yaşayabileceğimiz bütün şanssızlıkları yaşadık." diye konuştu.

Maçta Rey Manaj'ın sakatlığı sonrasında Keita Balde'nin de kırmızı kart gördüğünü anımsatan Uygun, şunları kaydetti:

"Orada Balde'nin belki ligimizi tanımaması, golden sonra karın kaslarını göstermek mi istedi, anlamadım bende... Ama yine de üçüncü golü attık ve devamında bir gol yiyerek Gaziantep FK gibi çok güçlü, kaliteli ayakları olan ve iyi bir kadroya karşı kazanmasını bildik. Bu kadar handikabın içerisinde futbolcu kardeşlerimi bu maça hazırlanmıştık. Kazanması bildik. En çok sevindiğim taraf da arzuladığım, istediğim, hayal ettiğim taraftarımız bugün tribündeydi ve takımını destekledi. O desteğin sonucunda 3 puan almayı bildik. Gerçek Sivasspor taraftarlarına, şehrin markası olan Yiğidolara, takımın formasını gönülden seven Sivaslılara armağan olsun."

Rey Manaj 3 hafta yok

Bülent Uygun, karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Rey Manaj'ın 3 hafta sahalardan uzak kalacağını ifade etti.

Rey Manaj'ın sakatlığının takımı 3 haftada yoracağını anlatan Uygun, "Onunla beraber de Keita Balde'nin oynamayacak olması... Koita da 3 aydır idmansız. Böyle olunca bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Eldeki kadromuz çok dar, ligin en dar kadrosuna sahibiz. Kalan haftaları en güzel şekilde devam ettirip galibiyetler serisine inşallah devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Keita Balde'nin formasını çıkarttıktan sonra kırmızı kart görmesini de değerlendiren Uygun, şunları kaydetti:

"Aslında adaletsizliği sistem yapıyor. Futbolun içerisinden gelenler bu işi yapmadıkları için, kural koyucu olmadıkları için... Kimine göre olmayacak yerdeki sarı kartı veriyorsun. Bir forma çıkarttı, nihayetinde giyiyorsun gol sevincinde yaşadığın bir şey. Bırakın sevinsin, insanlar artık golden sonra sevinemez oldu. VAR'ı bekle, VAR'daki karar versin, oradaki dönsün buraya gelsin. 3 dakika boyunca sevineceğiz diye bekliyoruz, 3 dakika sonra gol diyorsun sevinç bitti."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 yendi - Son Dakika

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