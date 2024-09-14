Sivasspor, Gaziantep'i 3-2 Yenerek Üç Puan Aldı

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Mehmet Kısal, Özcan Sultanoğlu
Net Global Sivasspor: Nikolic, Radakovic, Uğur Çiftçi, Murat Paluli, Moutoussamy (Dk. 84 Camara), Sonko, Charisis, Pritchard (Dk. 76 Bieganski), Turgunboev, Balde, Manaj (Dk. 42 Bekir Turaç Böke-Dk. 84 Koita)
Gaziantep FK: Dioudis, Bruno Viana, Saborit, Ertuğrul Ersoy (Dk. 73 Sorescu), Emre Taşdemir, Mandouki (Dk. 85 Mirza Cihan), Ogün Özçiçek (Dk. 67 Ndiaye), Maxim (Dk. 66 Kozlowski), Kenan Kodro, Lungoyi (Dk. 85 İlker Karakaş), Okereke
Goller: Dk. 6 Maxim (Penaltıdan), Dk. 88 Kenan Kodro (Gaziantep FK), Dk. 37 Manaj, Dk. 69 Balde, Dk. 83 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)
Kırmızı kart: Dk. 69 Balde (Net Global Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 4 Nikolic, Dk. 50 Turgunboev, Dk. 90+4 Uğur Çiftçi (Net Global Sivasspor), Dk. 10 Maxim, Dk. 16 Lungoyi, Dk. 68 Mandouki, Dk. 79 Kozlowski, Dk. 79 Kenan Kodro, 90+4 Sorescu (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Gaziantep FK'yi 3-2 yendi.
47. dakikada gelişen Sivasspor atağında rakibini çalımla geçen Turgunboev'in ceza sahası dışından sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.
63. dakikada Gaziantep FK ceza sahası dışında topla buluşan Turgunboev'in sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
69. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan çalımla ceza sahasına giren Turgunboev'in ortasını kaleci Nikolic'i çeldi. Ceza sahasında topu önünde bulan Charisis'in şutu defanstan döndü. Topu önünde bulan Balde'nin şutunda ise meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.
81. dakikada gelişen Gaziantep FK atağında Okereke'nin ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Nikolic meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
83. dakika Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Moutoussamy'in pasıyla sağ kanattan ceza sahasına giren Murat Paluli'nin şutunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 3-1.
88. dakikada Gaziantep FK farkı 1'e indirdi. Konuk takım atağında sol arka direkte topla buluşan Kenan Kodro, ayak içiyle meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2.
Sivasspor, müsabakadan 3-2 üstün ayrıldı.
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