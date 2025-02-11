Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

11.02.2025 19:46
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 15 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas ve topa sahip olma çalışmaları yapan kırmızı beyazlı ekip, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK ile Net Global Sivasspor, 15 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Gaziantep Stadı'nda karşılaşacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Gaziantep Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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