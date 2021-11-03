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Sivasspor Giresunspor maçı biletleri satışta - Son Dakika

Sivasspor Giresunspor maçı biletleri satışta

03.11.2021 13:12
Sivasspor Giresunspor maçı biletleri satışta

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

DG Sivasspor'un Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile oynayacağı maçın biletleri satışa çıktı.

Süper Lig'in 12. hafta maçında Sivasspor ile Giresunspor arasında 6 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:

VIP Alt Tribün: 70 TL

Maraton Tribünü: 50 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 25 TL - SİVAS

Sivasspor Giresunspor maçı biletleri satışta

Spor Toto Süper Lig, Türk Lirası, Giresunspor, Sivasspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Giresunspor maçı biletleri satışta - Son Dakika Spor


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