Sivasspor-Giresunspor maçının ardından - Son Dakika
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Sivasspor-Giresunspor maçının ardından

17.10.2022 23:58

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Bitexen Giresunspor'u 3-0 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadelenin kendi açılarından çok iyi geçtiğini belirtti.

Kazanmaları gereken bir maç olduğunu anlatan Çalımbay, "Mutlaka kazanmamız gerekiyordu. Bundan önce deplasmanda hem Avrupa'da hem ligde iki maç kazandık. İkisinde de çok iyi oynadık. Önemli olan orada oynadığımız oyunu buraya da yansıtmamızdı." dedi.

Sahalarında ligde ilk galibiyeti aldıklarını vurgulayan Çalımbay, "Beraberliklerimiz vardı, onun için iyi bir şekilde oynadık. Maça iyi bir şekilde başladık, güzel bir şekilde başladık ve bitirdik. Tabii ki bütün amacımız bu maçı kazanmaktı, onun için de atak oynamamız gerekiyordu." diye konuştu.

"Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti"

Karşılaşmanın ikinci yarısında güzel pozisyonlar yakaladıkları dile getiren Çalımbay, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızla konuştuğumuzda atakları karşılamak ve gole gitmek istedik ve onları da gerçekleştirdik. İkinci yarı Hakan Arslan'ın güzel golüyle bunu gerçekleştirdik. Pozisyonlara girdik ama son vuruşlar maalesef istediğimiz gibi olmadı. Aldığımız galibiyet güzel bir galibiyetti. Maça güzel bir şekilde başladık, iyi oynayarak da maçı bitirdik."

Bazı futbolcuları taraftarların çağırmasına rağmen tribünlere gitmemesini de değerlendiren Çalımbay, "Futbolun içerisinde maalesef her şey oluyor. Taraftar tepkisi bir tek bizde olmuyor, her yerde olur. O yüzden bu futbolun bir parçası." ifadelerini kullandı.

Sakat futbolcuların durumlarını da değerlendiren Çalımbay, Max Gradel'in ligin 11. haftasında oynanacak Trabzonspor maçına hazır olabileceğini ifade ederek, "Bugün onu denedik, ağrısı vardı ve riske girmedik. Ulvestad'ın burnunda kırık var, Musa Konate ve Kader Keita antrenmanlara yeni başlayacak. Robin Yalçın sakatlandı, biraz ağrıları var. Trabzonspor maçına belki eksik kadroyla gidebiliriz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Cluj ile oynayacakları maçın final niteliğinde olduğunu belirten Çalımbay, o maçta sakat futbolcuların durumlarının düzelebileceğini aktardı.

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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