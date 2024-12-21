Sivasspor Golsüz Beraberlik - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Golsüz Beraberlik

Sivasspor Golsüz Beraberlik

Ömer Erdoğan, Samsunspor ile 0-0 berabere kalan Sivasspor'un savunma performansını değerlendirdi.

21.12.2024 20:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Net Global Sivasspor'un teknik direktör Ömer Erdoğan, sahada rakibi iyi karşılayan, iyi savunma yapan bir Sivasspor olduğunu söyledi.

Erdoğan, maçın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, kırmızı-beyazlı ekibin başındaki ilk maçında galibiyetle ayrılmayı arzuladıklarını ancak bunu başaramadıklarını belirtti.

Göreve gelmesinin ardından 2 günlük bir antrenmanla maça çıktığını anımsatan Erdoğan, bu süreçte rakiplerini analiz etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Maçın büyük bir bölümünde iyi oynadıklarını aktaran Erdoğan, "Burada amacımız özellikle ön alan baskısını ve rakibi karşılamaktı. Geride oyun pası değil, daha fazla uzun topları yönlendirmek istiyorduk, bunu da yönlendirdiğimizi sanıyorum." dedi.

İkinci alan karşılamalarında ve zaman zaman adam paylaşımında geç kaldıklarını dile getiren Erdoğan, "Baskı şiddetini karşılamada biraz geç kaldığımız için maçın bazı bölümlerinde top rakipteymiş gibi gözüktü." diye konuştu.

Samsunspor'un dinamik ve atletik oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan. "Bugüne kadar elde ettikleri başarıları geçiş oyunuyla elde ettiklerini tespit ettik. Samsunspor kazandığı toplarla çok çabuk hücum yapmaya çalışan bir takımdı." ifadelerini kullandı.

"Sahamızda oyun kontrolünü elimize almamız lazım"

Erdoğan, özellikle oyuncularından savunma kısmını çalışmalarını istediğini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Belirli bir zamana ihtiyacımız var, bugünde bunu gördük. Savunma kısmında gayret, mücadele, iyi niyet için bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten son dakikaya kadar sahada rakibini iyi karşılayan, iyi ve doğru şekilde savunma yapan bir Sivasspor vardı. Ama bir gerçek var toplu alanda daha iyi olmamız lazım. Özellikle sahamızda topa daha çok sahip olup, oyunun kontrolünü elimize almamız lazım. Bugün bu konuda açıkçası çok başarılı değildik. Ama maçın genelinde çok bariz pozisyon vermedik. Bizimde bazı gol girişimlerimiz vardı, özellikle ilk 15 dakikada."

Ligin 18. haftasını bay geçeceklerini anımsatan Erdoğan, "Gerçekten bu dönem bizim için ilaç gibi olacak. Çok çalışmamız lazım. Alternatif oyuncular için transferde yapmamız gerekiyor. Takımı doğru transferlerle güçlendirmemiz gerekiyor. İnşallah aralarda iyi çalışarak hem kupada Beşiktaş ile oynayacağımız maçta hem de ligde Alanyaspor ile oynayacağımız maçta çok daha iyi bir Sivasspor izlettiririz." diye konuştu.

Erdoğan, maç boyunca takıma destek veren taraftarlara teşekkür etti.

"Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz"

Gönlünden 3 puanla göreve başlamanın geçtiğini ancak bunu başaramadıklarını anlatan Erdoğan, alınan 1 puanında değerli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nda da gruplara kaldıklarını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Bu sene format değişikliği oldu ve üç maç oynayacağız. İlk 4 takım gruplardan çıkacak, orada da avantajlı bir gruptayız. İki maçımız içeride. Kesinlikle kupada da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bunu belirleyen önemli bazı detaylarda var. İnşallah kadromuzu sayısal anlamda genişlettiğimiz zaman, alternatif oyuncularımızı çoğalttığımız zaman kupa maçlarında belki lig maçının tarihine göre, gençlerimizle, yeni transferlerimizle bir karma yapıp hem gençlerimize orada fırsat vermek istiyoruz hem de az oynayan oyuncuları değerlendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Ömer Erdoğan, Samsunspor, Sivasspor, Politika, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Golsüz Beraberlik - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:28 Türkiye’de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev Türkiye'de de yakından tanınan isme yeni hükümette kritik görev
23:06 Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı Çırılçıplak sokağa inip araçlara zarar vermeye kalktı
22:26 Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu Silahlı kanadımızı dağıtacağız diyen HTŞ komutanı yeni savunma bakanı oldu
21:46 Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu Kapanma riskiyle karşı karşıya olan ABD hükümeti son anda kurtuldu
20:59 Teröristbaşı Mazlum Kobani’den Suriye’nin yeni yönetimine çağrı Teröristbaşı Mazlum Kobani'den Suriye'nin yeni yönetimine çağrı
10:26 Bu markalardan uzak durun İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar Bu markalardan uzak durun! İşte vatandaşa domuz eti yediren firmalar
10:25 Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı Fenerbahçe taraftarları tesisi bastı
09:55 Mustafa Keser’den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı Mustafa Keser'den kahreden haber: Eşiyle aynı hastalığa yakalandı
09:47 BM’nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu BM'nin Suriye için verdiği rakamlar korkutucu!
09:46 Acun’dan kronometreli maç takibi Acun'dan kronometreli maç takibi
09:44 Meteoroloji’den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı Sağanak ve fırtına geliyor Meteoroloji'den 13 il için sarı, 4 il için turuncu kodlu uyarı! Sağanak ve fırtına geliyor
09:23 Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı Kırmızı kart gören Arda Turan böyle sakinleşmeye çalıştı
09:14 Almanya’da kanlı Noel pazarı İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an Almanya'da kanlı Noel pazarı! İşte otomobilin kalabalığın arasına daldığı an
08:05 Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete’de Cep telefonu ve araç satışlarında taksit sürelerinin değişmesi Resmi Gazete'de
07:15 Almanya’da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı Almanya'da Noel pazarına aracıyla dalan saldırganın kim olduğu ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2024 23:40:37. #1.13#
SON DAKİKA: Sivasspor Golsüz Beraberlik - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.