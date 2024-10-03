Sivasspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Göztepe Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Göztepe ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor.

03.10.2024 19:17
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Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Ardından eğlenceli oyun oynayan Yiğidolar, sürat çalışması ve taktik maçla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar yarın İzmir'e giderek ve akşam saatlerinde burada yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.

Göztepe ile Sivasspor, 5 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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