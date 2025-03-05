Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Göztepe ile oynayacakları maçın hazırlıklarına yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay ile başladı.
Kulüp tesislerinde, gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, yarım sahada çift kale maç yaptı.
Yiğidolar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Sivasspor ile Göztepe, 9 Mart Pazar günü saat 13.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Göztepe Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?