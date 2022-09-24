Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

24.09.2022 15:15
Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 8'inci haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenman ile devam etti.

Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dayanıklılık çalışması ile devam etti. Antrenman yarı sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi.

Sivasspor ile Hatayspor 2 Ekim Pazar günü saat 14.30'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

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Kaynak: DHA

Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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