Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı - Son Dakika
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Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

Sivasspor, Hatayspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve dar alan oyunu yapıldı. Sivasspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

13.02.2024 16:01  Güncelleme: 16:19
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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise dar alan oyunu oynadı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın basına ve taraftara açık yapacağı idmanla maçın hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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