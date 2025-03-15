Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazır

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde, Mersin'de gerçekleşen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmalarla son buldu.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Atakaş Hatayspor ile Net Global Sivasspor, yarın saat 16.00'da Mersin Stadyumu'nda karşılaşacak.