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Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika

Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor

27.11.2021 00:57
Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

Sivasspor ile Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Arda Kardeşler görev yapacak. - SİVAS

Spor Toto Süper Lig, Rıza Çalımbay, Sivasspor, Hatayspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor, Hatayspor maçına hazırlanıyor - Son Dakika Spor


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