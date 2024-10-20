Sivasspor, Hatayspor\'u 3-2 Geçti

Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Net Global Sivasspor: Nikolic, Murat Paluli, Camara, Sonko (Dk. 82 Poungouras), Uğur Çiftçi, Moutoussamy (Dk. 83 Emrah Başsan), Charisis, Pritchard (Dk. 10 Turgunboev), Rodrigues (Dk. 68 Menig), Koita (Dk. 68 Balde), Manaj
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 73 Kerim Alıcı), Kilama, Calvo, Cemali Sertel, Görkem Sağlam, Diack (Dk. 58 Recep Burak Yılmaz), Pedro (Dk. 85 Strandberg), Bamgboye (Dk. 58 Fernandes), Rivas (Dk. 85 Boutobba), Aboubakar
Goller: Dk. 43 ve 73 (Penaltıdan) Manaj, Dk. 79 Camara (Net Global Sivasspor), Dk. 45+2 Rivas, Dk. 61 Calvo (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 18 Manaj (Net Global Sivasspor), Dk. 36 Diack (Atakaş Hatayspor)
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Net Global Sivasspor, sahasında Atakaş Hatayspor'u 3-2 yendi.
61. dakikada Turgunboev'in sağ kanattan ortasında ceza alanında Koita topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.
Aynı dakikada Hatayspor öne geçti. Görkem Sağlam'ın sol kanattan ortaladığı topa arka direkte Calvo kafayla dokundu, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2.
70. dakikada Turgunboev'in sol kanattan ceza alanına ortasında hakem Mehmet Türkmen, Cemali Sertel'in topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. 73'üncü dakikada penaltıyı kullanan Manaj, topu ağlara gönderdi: 2-2.
79. dakikada ev sahibi ekip yeniden öne geçti. Turgunboev'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında, Camara'nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-2.
87. dakikada Görkem Sağlam'ın pasında ceza sahasındaki Aboubakar'ın sert şutunda, kaleci Nikolic gole izin vermedi.
89. dakikada Manaj'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Emrah Başsan'ın plase vuruşunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
90. dakikada sol kanattan Fernandes'in ortasında Strandberg'in kafa vuruşunda, top üst direğe çarpıp dışarı çıktı.
Karşılaşma, Sivasspor'un 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
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