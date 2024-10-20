Sivasspor, Hatayspor\'u Yenerek Mutluluğu Yaşadı

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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-2 yenen Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Uygun, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, takım olarak zor süreçlerden geçtiklerini belirtti.

Oğlu Emir Haktan Uygun'un doğum günü olduğunu ve galibiyeti oğluna armağan ettiğini dile getiren Uygun, "Hatayspor gibi iyi bir takımı yenmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Taraftarımıza teşekkür ediyorum, gelerek bizleri desteklediler." ifadelerini kullandı.