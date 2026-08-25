Sivasspor Hazırlıklara Başladı

Ekenler Beton Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı???????.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde duran kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Dün oynanan Manisa FK karşılaşmasında süre alan futbolcular ise antrenmanı yenilenme çalışmasıyla tamamladı.

Batman Petrolspor ile Ekenler Beton Sivasspor, 29 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadı'nda karşılaşacak.