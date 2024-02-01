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Sivasspor, hızlı trenle Ankara'ya ulaştı - Son Dakika
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Sivasspor, hızlı trenle Ankara'ya ulaştı

Trendyol Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Sivasspor kafilesi, kulüp tesislerinde yapılan antrenmanın ardından 21 kişilik bir grupla birlikte hızlı trenle Ankara'ya hareket etti. Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz da kafilede yer aldı. Maç yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda oynanacak.

01.02.2024 18:18  Güncelleme: 18:19
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- Sivasspor kafilesi hızlı trenle Ankara'ya ulaştı

SİVAS - Trendyol Süper Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Ankara'ya ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 24. hafta maçında yarın deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak Sivasspor, bugün kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanın ardından 21 kişilik kafileyle birlikte hızlı trenle Ankara'ya gitti. Kafilede Sivasspor Kulübü Başkan Mecnun Otyakmaz da yer aldı.

MKE Ankaragücü ile Sivasspor yarın saat 17.00'de Eryaman Stadı'nda karşılaşacak.

Sivasspor, hızlı trenle Ankara\'ya ulaştı
Kaynak: İHA

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