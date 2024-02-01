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Spor

Sivasspor, İbrahim Akdağ'ı transfer etti

Sivasspor, İbrahim Akdağ\'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı.

01.02.2024 13:04
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Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı renklerine bağladı.

Ara transferlerine devam eden Sivasspor, merkez orta saha oyuncusu İbrahim Akdağ'ı kadrosuna kattı. Sivas'a gelen İbrahim Akdağ, Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı imza töreninde kendisini Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Kaynak: DHA

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