Sivasspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı

11.07.2022 14:33
Sivasspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı

Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Demir Grup Sivasspor, Bolu kampında Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Gerede'de sürdüren Demir Grup Sivasspor, ikinci hazırlık maçında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile karşı karşıya geldi. Kamp yapılan otelin sahasında yapılan maçta Sivasspor sahaya Muammer Yıldırım, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Isaac Cofie, Hakan Arslan, Kerem Atakan Kesgin, Emre Gökay, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare 11'iyle maça çıktı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren gölü 18'inci  dakikada Isaac Cofie kaydetti. Takımın yeni transferi Karol Angielski  ise ikinci yarıda oyuna dahil oldu.Demir Grup Sivasspor Bolu kampında daha önce Al Shamal SC ile oynadığı mücadeleyi de 2-0 kazanmıştı.


YORUMLAR
500
Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı Sivasspor, ilk etap kampını hazırlık maçıyla tamamladı Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü Sivasspor'da Ali Şaşal Vural'a sürpriz doğum günü
Kaynak: DHA

Azerbaycan, Sivasspor, Bakü, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:50:36. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor, ikinci hazırlık maçını da kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement