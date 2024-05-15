Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yapılan antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri, pas çalışmaları ve taktik çalışmaları içerdi. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

15.05.2024 16:17
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- Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti

SİVAS - Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları ve dar alan oyun oynayan Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul'a gidecek.

Sivasspor\'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor'da İstanbulspor maçı hazırlıkları devam etti - Son Dakika
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