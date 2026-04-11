Sivasspor İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında sahasında İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından atletik koşu çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı taktiksel oyun ile tamamladı.
Yiğidolar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Özbelsan Sivasspor ile İstanbulspor arasındaki mücadele, 13 Nisan 2026 Pazartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS
