Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor

26.04.2022 19:31
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor
Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor

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Kayserispor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor - Son Dakika


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