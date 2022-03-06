Sivasspor Kadın Futbol Takımı'na Nikaragualı transfer! - Son Dakika

Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Nikaragualı defans Yorcelly Abella'yı kadrosuna kattı.
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Yiğidolar bu kapsamda Nikaragualı defans oyuncusu Yorcelly Abella'yı resmen renklerine bağladı.
20 yaşındaki oyuncu kırmızı-beyazlı takım ile sözleşme imzaladı. Abella'nın hafta içi oynanacak olan Hakkarigücüspor maçının kadrosunda yer alacağı da öğrenildi. - SİVAS
Kaynak: İHA
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