Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Trabzon - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Trabzon

30.03.2022 00:57
Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Trabzon

Kadınlar Süper Ligi B Grubu erteleme maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Bizim için çok önemli bir maç. Almamız gereken bir maç. Buradan alacağımız 3 puan Trabzonspor ile aramızdaki puan farkını 5'e çıkartacak.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu erteleme maçında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Sivasspor Kadın Futbol Takımında Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, "Bizim için çok önemli bir maç. Almamız gereken bir maç. Buradan alacağımız 3 puan Trabzonspor ile aramızdaki puan farkını 5'e çıkartacak. 6 puanlık bir maç diyebiliriz" dedi.

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin erteleme maçında sahasında karşılaşacağı Trabzonspor müsabakasının hazırlıklarını tamamladı.

Yapılan antrenman öncesi İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Nevzat Ercanlı, Trabzon maçının kendileri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Ercanlı, "Konak maçında istemediğimiz bir sonuçla sahadan ayrıldık. Konak gerçekten iyi bir rakip. Üst sıralarda ilk 4'e kalma mücadelesi veriyor. Hazırlıklarımızı biz yapmıştık ama Konak'ın gücünü biliyorduk. Aynı ALG gibiydi. Yani üst düzey bir takım. 45+2'de gol yedik. Devre de zaten o santra ile bitti. Pozisyon da yakaladık. Aslında yakalamış olduğumuz pozisyonları değerlendirseydik farklı olurdu. İkinci yarı bir pozisyonumuz var ki net onu da değerlendiremedik. Konak'ın da net pozisyonları vardı. Olmadı. Artık biz Trabzonspor ve Samsun İlkadım maçlarına bakacağız. Alacağımız puan veya puanlar ligdeki yerimizi belirleyecek. Çocuklarımızda aşırı maçlardan dolayı yorgunluk var, sakatlarımız var. Onlar inşallah bugün akşamki tedavilerinin ardından 11'imizi belirleyip en iyi şekilde sahaya çıkacağız. Trabzonspor ve Samsunspor müsabakaları bizim için çok önemli" dedi.

"Almamız gereken bir maç"

Sivassporlu taraftarları maça davet eden Ercanlı, "Trabzonspor'la erteleme maçımız. Yabancı sporcularımız oynamayacaklar. Sonradan transfer oldukları için erteleme maçında mücadele edemeyecekler. Halihazırda onların yerini dolduracak arkadaşlarımız var. Bizim için çok önemli bir maç. Almamız gereken bir maç. Buradan alacağımız 3 puan Trabzonspor ile aramızdaki puan farkını 5'e çıkartacak. 6 puanlık bir maç diyebiliriz yani. Seyirciyi bekliyoruz. Sivas halkını bekliyoruz. Yarın saat 12.00'de Spor Vadisi'nde Sivasspor ve Trabzsonpor kadın futbol takımı müsabakası var. Tüm Sivas halkını davet ediyoruz" diye konuştu.

Yiğido Kızlar maça hazır

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman yarım sahada çift kale maçla ve taktik çalışmaları ile sona erdi. Sivasspor idmanın ardından kampa girdi. - SİVAS

YORUMLAR
500
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2 Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 0 Konak Belediyespor: 2

Trabzonspor, Sivasspor, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Trabzon - Son Dakika


Son Dakika
00:31 Motorine 1 lira 55 kuruşluk indirim geldi
00:30 Messi ve Ronaldo futbol tarihine adlarını altın harflerle yazdırdı! Turnuvaya 5. kez katıldılar
00:12 Bakan Özer, öğretmen adaylarına duyurdu: 2021 KPSS ataması olacak
00:10 Portekiz, sahasında Kuzey Makedonya'yı 2-0 mağlup etti! Yeni bir rekor kırıldı
23:51 Ünlü psikolog Esra Ezmeci'ye gelen itiraf şaşırttı: Kocamın erkeklerle cinsel görüntülerini gördüm
23:45 A Milli Takım, İtalya'ya 3-2 mağlup oldu
23:22 Zelenski, İstanbul'daki barış görüşmeleri hakkında konuştu: Güvenmemiz için herhangi bir nedenimiz yok
23:14 Günler sonra cesedi kıyıya vuran Şeyma Demir ve erkek arkadaşının kaçırıldığı otomobilin görüntüleri ortaya çıktı
23:05 Altay Bayındır'ın İtalya maçındaki hatası, eleştiri oklarının hedefi oldu
22:48 Kanadalı rap şarkıcısı Neeq, A Milli Takım'ın yıldızı Hande Baladın için şarkı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 01:16:03. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor Kadın Futbol Takımı'nın hedefi Trabzon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement