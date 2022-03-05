Sivasspor, Antalya'ya gitti - Son Dakika

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, Antalya'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 23 kişiden oluşan kafile, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Antalyaspor ile Sivasspor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın saat 19.00'da Antalya Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Cüneyt Çakır görev yapacak.

Kafilede şu sporcular yer alıyor:

Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Max Gradel, Moussa Konate, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.