Stat: BG Grup 4 Eylül
Hakemler: Burak Pakkan, Mert Bulut, Suat Güz
Net Global Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Sonko, Uğur Çiftçi, Turgunboev, Pritchard, Charisis, Moutoussamy, Rodrigues, Koita
Kasımpaşa: Gianniotis, Espinoza, Opoku, Yasin Özcan, Rodrigues, Gökhan Gül, Fall, Aytaç Kara, Hajradinovic, Ben Ouanes, da Costa
Sarı kart: Dk. 41 Murat Paluli (Net Global Sivasspor)
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Net Global Sivasspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
8. dakikada Murat Paluli'nin sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Fall'in ortasında Radakovic'in kayarak müdahalesinde kaleye yönelen topu sonda anda çizgi üzerinde Uğur Çiftçi uzaklaştırmayı başardı.
33. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Moutoussamy'nin sert şutunda kaleci Gianniotis yerden köşeye giden topu, uzanarak çelmeyi başardı.
37. dakikada Sivasspor gole yaklaştı. Rodrigues'in derinlemesine pasında savunmanın arkasına koşu yapan Koita'nın karşı karşıya pozisyonda şutunda, kalesini terk eden Gianniotis topu uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Yağış nedeniyle karla kaplanan zemin, stat görevlileri, Sivas Belediyesi ekipleri ve Sivasspor'un alt yapı oyuncuları tarafından temizlendi.
Karşılaşma, saha çizgilerinin yeniden çizilmesinin ardından 18 dakika geç başladı.
Son Dakika › Spor › Sivasspor - Kasımpaşa Maçı 0-0 Beraberlik ile Tamamlandı - Son Dakika
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