Kasımpaşa, deplasmanda Sivasspor'u 2-1 mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. İstanbul ekibi, Sivas'taki karşılaşmadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

SON DAKİKALAR NEFES KESTİ

Maçta gol perdesini 66. dakikada Ben Ouannes açtı. 84'te Mamadou Fall, skoru 2-0'a getirdi. 90+1'de Kasımpaşa'da kaleci Güney Güvenç kırmızı kart gördü. 90+7'de Emre Gökay farkı 1'e indirdi ama yeterli olmadı.

GALATASARAY MAÇINDA 4 İSİM YOK

Sivasspor'da önümüzdeki hafta Galatasaray maçında Goutas, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt ve Yatabare kart cezalısı olmaları sebebiyle forma giyemeyecek.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Maça rakibinin 3 puan gerisinde başlayan Kasımpaşa, bu galibiyetle puanını 37'ye yükseltti Sivasspor'la tabloda durumu eşitledi.