Sivasspor, Kasımpaşa Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre, kırmızı-beyazlı ekip günün ilk antrenmanında fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Gününün ikinci antrenmanı ise ısınma hareketleriyle başladı. Ardından çabukluk ve hedefsiz oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, minyatür kale maç ve yarı saha çift kale maçla günü tamamladı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.
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