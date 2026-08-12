Sivasspor Kayserispor Hazırlıklarına Devam Ediyor
Sivasspor, Kayserispor ile yapacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor. Karşılaşma pazar günü.
Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı.
Kayserispor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 2. hafta karşılaşması, pazar günü saat 19.00'da RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak.
Kaynak: İHA
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