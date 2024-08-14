- Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SİVAS - Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Süper Lig'e evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanla başlayan Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. kulüp tesislerindeki antrenman düz koşu ile başladı. Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.
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