Spor

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- Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü

SİVAS - Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'e evinde Trabzonspor ile golsüz berabere kalarak 1 puanla başlayan Sivasspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına devam etti. kulüp tesislerindeki antrenman düz koşu ile başladı. Koordinasyon ve kondisyon çalışması yapan kırmızı beyazlılar antrenmanı çift kale maç ile sonlandırdı.