Sivasspor-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika
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Sivasspor-Kayserispor maçının ardından

21.05.2022 19:20
Sivasspor-Kayserispor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularını tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Yukatel Kayserispor'u 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, oyuncularını tebrik etti.

Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, gayet iyi şekilde mücadele ederek maçı kazandıklarını söyledi.

Müsabakada fazla forma şansı bulamayan futbolculara süre verdiğini belirten Çalımbay, "Mecburen rotasyona gittik çünkü kupa maçımız var. En ufak sakatlıkta hemen iyileşme şansı yok. Onun için diğer arkadaşlarımıza, 19 yaş altı takımımızdan aldığımız genç arkadaşlarımıza şans verdik. Hepsi de maçın başından sonuna kadar çok iyi oynadı." dedi.

Çalımbay, iki takımın da kafasında Ziraat Türkiye Kupası final maçının olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kayserispor da kadroda rotasyon yaptı. Takımımdan sadece bu maçta değil, bütün sezon itibarıyla çok memnunum. Çünkü biz ligi en erken açan takımız. Herkes tatildeyken biz maç yaptık, Avrupa'da ve ligde maçlar oynadık. Bizim için çok uzun süren bir maraton oldu. Zaman zaman sıkıntılar ve sakatlıklar oldu ama ona rağmen hiçbir zaman bırakmadık. Her zaman burada bir hedefimizin olması gerekiyor. Takımımızı iki sezondur Avrupa'ya götürüyoruz. Bu sezon da inşallah kupayı alırsak Avrupa'ya götüreceğiz. Onun için de bütün oyuncularıma teşekkür ediyorum. Gerçekten hepsi olağanüstü şekilde sezonu bitirdi."

"Tek hedefimiz final maçını kazanmak"

Bu sezon hedeflerinin Türkiye Kupası şampiyonluğu olduğunu vurgulayan Çalımbay, "Finale kadar geldik. Şimdi tek hedefimiz final maçını kazanmak." diye konuştu.

Çalımbay, karşılaşma öncesinde her iki kulüp başkanının Türkiye Kupası maçıyla ilgili dostluk mesajları verdiğinin hatırlatılması üzerine, "Kayseri bizim komşu şehrimiz. Dostça, arkadaşça, centilmence güzel bir maç oynamamız gerekiyor. Hazırlık maçı bile yaparken önce Kayserispor'u arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sivasspor ve Kayserispor'un yüksek bütçeli takımları eleyerek kupada finale kaldığına dikkat çeken Çalımbay, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Finalde iki Anadolu takımı var ve bu gurur verici. Kupada 133 takım oynadı ve iki takım finale kaldı. Baktığınız zaman bizim bütçemizin 10 misli para harcayan takımlar maalesef elendi ama biz küçük bir bütçeyle, kadro darlığına rağmen o takımların arasından sıyrılıp şu anda finaldeyiz. Dostça bir maç geçecek ve hak eden kazanacak. Sivas'ın tarihinde ne final ne kupa var. Onun için bizim mutlaka bunu kazanmamız gerekiyor. Elimizden gelen gayreti göstereceğiz ve kapasitemizin çok üstüne çıkacağız."

Sivasspor-Kayserispor maçının ardından
Sivasspor-Kayserispor maçının ardından

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Kaynak: AA

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