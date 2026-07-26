Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika
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Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 Yendi

Sivasspor, Kayserispor\'u 1-0 Yendi
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Sivasspor, Erciyes Kamp Merkezi'nde Kayserispor'u 1-0 mağlup ederek yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

1'İNCİ Lig takımlarından Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapılan hazırlık maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarına Kayseri'de bulunan Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bin 850 rakımlı Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde devam eden 1'inci Lig takımlarından Sivasspor ile 1'inci Lig ekiplerinden Kayserispor hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İç Anadolu derbisi niteliğindeki hazırlık maçında Sivasspor karşılaşmadan 1-0'lık skorla galibiyetle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golü 76'ncı dakikada Oğuzhan Aksoy kaydetti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sivasspor, Kayserispor'u 1-0 Yendi - Son Dakika

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