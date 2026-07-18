Sivasspor, Benjamin Kimpioka ile yollarını resmen ayırdı. Kırmızı-beyazlı kulüp, taraflar arasında yapılan görüşmelerin ardından sözleşmenin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Kimpioka'nın Sivasspor forması altında verdiği emek ve katkılara teşekkür edilirken, futbolcunun kariyerinin bundan sonraki bölümünde sağlık, mutluluk ve başarı temennisinde bulunuldu. - SİVAS
Son Dakika › Spor › Sivasspor, Kimpioka ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika
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