Sivasspor Kocaelispor Maçına Hazır

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. hafta maçında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Teknik Direktör Ömer Erdoğan ve yardımcıları yönetiminde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Futbolcular, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın son bölümünde taktik çalışmalar yaptı.
Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Kocaelispor ile Sivasspor, yarın saat 13.00'te Kocaeli Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS
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