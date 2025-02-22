Sivasspor - Konyaspor: İlk Yarının Skoru 1-1 - Son Dakika
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Sivasspor - Konyaspor: İlk Yarının Skoru 1-1

Sivasspor - Konyaspor: İlk Yarının Skoru 1-1

Sivasspor ve Konyaspor, 25. hafta maçında 1-1 eşitlikle ilk yarıyı tamamladı.

22.02.2025 14:34
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Trendyol Süper Lig'in 25. hafta maçında Sivasspor, sahasında Konyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

7. dakikada Pedrinho'nun pasında topla buluşan Prip, ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı vuruşta top dışarı çıktı.

8. dakikada Konyaspor savunmasının hatasında topu takip eden Emrah Başsan, kaleci Deniz'den önce hamle yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

13. dakikada Konyaspor sağ kanattan atak geliştirdi. Prip'in ceza sahası içerisine gönderdiği topa Yusuf Erdoğan sağ ayağıyla vuruş yaptı. Top ağlarla buluştu. 1-1

21. dakikada Moutoussammy'nin pasında topla buluşan Charisis, sert bir vuruş yaptı. Top üst direkten dışarı çıktı.

26. dakikada ceza sahası önünde seken topu kontrol eden Murat Paluli, sağ ayağıyla sert bir vuruş yaptı. Top direğin yanından auta gitti.

Hakemler: Zorbay Küçük, Hüsnü Emre Çelimli, Bilal Gölen

Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Radakovic, Camara, Ziya Erdal, Charisis, Moutoussammy, Emrah Başsan (Pritchard dk. 42), Efkan Bekiroğlu, Simic, Koita

Yedekler: Nikolic, Bieganski, Emre Gökay, Alaaddin Okumuş, Oğuzhan Aksoy, Sonko, Bekir Böke, Emirhan Başyiğit, Turgunbayev

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Konyaspor: Deniz Ertaş, Ndao, Uğurcan Yazgılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Prip, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Kramer

Yedekler: Ahmet Daş, Karahan Yasir Subaşı, Muhammet Tunahan Taşçı, Calusic, Umut Nayir, Boranijasevic, Boateng, Keyta, Oğulcan Ülgün, Bjorlo

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Emrah Başsan (dk. 8) (Sivasspor), Yusuf Erdoğan (dk. 13) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Melih İbrahimoğlu, Ndao (Konyaspor), Murat Paluli (Sivasspor) - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Sivasspor - Konyaspor: İlk Yarının Skoru 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sivasspor - Konyaspor: İlk Yarının Skoru 1-1 - Son Dakika
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