Sivasspor - Konyaspor Maçı Öncesi Bilgiler - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor - Konyaspor Maçı Öncesi Bilgiler

Sivasspor - Konyaspor Maçı Öncesi Bilgiler

Sivasspor, Konyaspor ile 32.kez karşılaşacak. 5 futbolcu eksik, 2'si ceza sınırında.

21.02.2025 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında karşılaşacak Sivasspor ile Konyaspor, 32. kez rakip olacak.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Konyaspor'u konuk edecek. Saat 13.30'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak.

İki takım ligde 32. kez rakip olacak. Geride kalan 31 karşılaşmada Sivasspor 12 kez galibiyet elde ederken, Konyaspor ise 8 kez kazandı. 11 müsabaka ise beraberlikle sona erdi. Bu maçlarda Yiğidolar, rakip fileleri 31 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İki takım arasındaki en farklı mücadele ise 2017-2018 sezonunun ikinci yarısında oynanan ve Konyaspor'un sahasında 5-0 kazandığı maç olmuştu.

Sivasspor'da 5 futbolcu eksik

Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 5 eksik futbolcu var. Sakatlığı bulunan Mehmet Albayrak, Garry Rodrigues, Tolga Ciğerci ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi ile Rey Manaj, Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

2 futbolcu ceza sınırında

Sivasspor'da 2 futbolcu da sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha Jan Bieganski ve tecrübeli savunmacı Ziya Erdal, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Başakşehir maçında görev yapamayacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Sivasspor, Futbol, Finans, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor - Konyaspor Maçı Öncesi Bilgiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:28 Santorini’deki volkan aktif hale geldi Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı Santorini'deki volkan aktif hale geldi! Yunan uzman beklenilen iki senaryoyu açıkladı
21:20 Hav Hav Hav’ı daha hafızamızdan silememiştik Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar Hav Hav Hav'ı daha hafızamızdan silememiştik! Yine bir hayvanın şarkısını yaptılar
19:16 İsviçre’den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar İsviçre'den skandal itiraf: Ülkemizde eğitim görüp Türk ordusuna karşı savaşıyorlar
19:02 Canlı anlatım 4 gol var, tempo inanılmaz Canlı anlatım! 4 gol var, tempo inanılmaz
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
09:05 Şevval Sam’dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik Şevval Sam'dan şaşırtan imaj değişikliği: Benim için büyük bir yenilik
09:00 Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi Bakan Bayraktar’dan yanıt geldi Elektrik ve doğalgaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar'dan yanıt geldi
08:52 Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 45 kuruş zam gelmesi bekleniyor
08:48 Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir asker şehit oldu
08:46 Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı Demet Özdemir, Eşref Rüya için şarkıcı oldu: Kelepçe detayı kafaları karıştırdı
08:42 Ticaret Bakanlığı acımadı Ceza üstüne ceza yağdı Ticaret Bakanlığı acımadı! Ceza üstüne ceza yağdı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Netflix, Meksika’ya 1 milyar dolar yatırım yapacak Netflix, Meksika'ya 1 milyar dolar yatırım yapacak
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 21:46:01. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor - Konyaspor Maçı Öncesi Bilgiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.