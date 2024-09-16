Sivasspor, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Koşu ve pas çalışmasıyla devam idman, yarı saha maçıyla tamamladı.
Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken'in ziyaret ettiği antrenmanda yeni transfer Garry Rodrigues de yer aldı.
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