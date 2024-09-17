Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Bülent Uygun, Konyaspor karşısında galibiyet hedeflediklerini açıkladı. Takım yoğun antrenman yapıyor.

17.09.2024 19:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'da teknik direktör Bülent Uygun, ligin 6. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi.

Uygun, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, son zamanlarda ligde çok kaliteli isimlerin teknik direktörlüğe soyunduğunu belirtti.

Saha kenarında yeni bir jenerasyonun görev aldığını aktaran Uygun, "Çok kaliteli ve klas hocalarımız da yeni görevlerinde takımlarını en güzel şekilde sahaya sürüyor. Bu Türk futbolu adına mutluluk verici." dedi.

Ligde bu hafta karşılaşacakları Konyaspor'un iyi bir takım olduğunu anlatan Uygun, şunları kaydetti:

"Konyaspor taraftarının önünde oynamak gerçekten zordur. O şehirde zor bir maç bizi bekliyor. Sivasspor olarak her zamanki gibi kazanmak üzerine odaklanmış durumdayız. Sakatlıklar ve cezalı olan futbolcular nedeniyle maç bizim için handikap gibi gözüküyor. Gerçekten zor süreçlerdeyiz ama taraftarımızın desteği, takımdaki futbolcuların özverisiyle yine bize yakışan bir şekilde oynayıp oradan Allah'ın izniyle puanlarla dönmek istiyoruz."

Rodrigues: "Güzel bir sezon geçirmek istiyorum"

Sivaspor'un yeni transferi Garry Rodrigues ise kırmızı-beyazlı formayı giyecek olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Takım için elinden geleni yapma gayretinde olacağını belirten Rodrigues, "Güzel bir sezon geçirmek ve mümkün olduğunca takıma katkıda bulunmak istiyorum." dedi.

Türkiye'de uzun yıllar futbol oynadığını hatırlatan Rodrigues, "Takım arkadaşlarım çok iyi insanlar, beni çok sıcak karşıladılar. Sivasspor, zor bir deplasman ve bu herkes tarafından biliniyor. Sivas'a karşı deplasmanda oynadığımız hiçbir maçı kazanamamıştım. Sivasspor'a geldiğim için çok mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Antrenman

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, top kapma ve pas çalışmasının ardından yarı sahada yapılan maçla sona erdi.

Kaynak: AA

Garry Rodrigues, Bülent Uygun, Konyaspor, Sivasspor, Antrenman, 3-sayfa, Futbol, sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:57 THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı THY uçağında olay çıkaran yolcu tutuklandı
01:06 Lübnan’da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasıyla ilgili kan donduran iddia
23:44 Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü İşte İsrail’in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo Çağrı cihazı nasıl bombaya dönüştü? İşte İsrail'in siber saldırısıyla ilgili en güçlü senaryo
20:42 Nevzat Bahtiyar’ın evinde hareketlilik Cinayeti çözecek deliller mi bulundu Nevzat Bahtiyar'ın evinde hareketlilik! Cinayeti çözecek deliller mi bulundu?
14:50 Narin Güran’ın ölüm nedeni kesinleşti Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış Narin Güran'ın ölüm nedeni kesinleşti! Ağzından akan sıvı amcanın eline bulaşmış
10:18 Manisa’da vahşet Bacakları kesilmiş halde bulundu Manisa'da vahşet! Bacakları kesilmiş halde bulundu
10:11 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu’ndan yardım talep etti 20 farklı bölgede yangınlarla mücadele eden Portekiz, Avrupa Komisyonu'ndan yardım talep etti
10:10 Sedat Şahin’in ’yeğeni’ Yunanistan’da yakayı ele verdi Sedat Şahin'in 'yeğeni' Yunanistan'da yakayı ele verdi
10:06 Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı Ağustos ayında en çok bu ilde konut satıldı
10:02 Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü Brezilyalı politikacı ve kız kardeşi, kendilerini rakip çete üyesi sanan çete tarafından işkence ile öldürüldü
09:57 Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti Kayserili damat adayı, kız tarafının isteklerini duyunca evlenmekten vazgeçti
09:50 Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi Hastaneye giden kadın kayıtlara ölü olarak geçtiğini öğrendi
09:44 Bu kavga çok su kaldırır Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel’e 72 saat süre verdi Bu kavga çok su kaldırır! Zekeriya Yapıcıoğlu, Özgür Özel'e 72 saat süre verdi
09:30 Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu Kavak Yelleri oyuncularından İbrahim Kendirci ile Dağhan Külegeç yıllar sonra buluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2024 02:12:06. #1.12#
SON DAKİKA: Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement