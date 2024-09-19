Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Konyaspor ile oynayacağı maç için antrenmanlarını sürdürüyor.

19.09.2024 12:47
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Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü TÜMOSAN Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı.

Ardından pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, taktik programla idmanı tamamladı.

Sivasspor, bugün Konya'ya gidecek ve yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Sivasspor Konyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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