Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Sivasspor, Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün antrenman yaparak başladı. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan sporcular yenileme çalışması yaparken, diğer oyuncular ise antrenmanı tamamladı. Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

23.04.2024 15:50  Güncelleme: 15:52
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Trendyol Süper Lig'in 34. hafta maçında Konyaspor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Ligde dün sahasında Fenerbahçe ile karşılaşan ve rakibiyle 2-2 berabere kalan Sivasspor, ara vermeden ligde sahasında Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından aerobik dayanıklılık çalışmaları gerçekleştiren Yiğidolar, yarım sahada yapılan çift kale maçla idmanı tamamladı. Fenerbahçe maçında 90 dakika oynayan sporcular ise yenileme çalışması yaptı.

Yiğidolar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Konyaspor 27 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İHA

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