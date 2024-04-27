Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı - Son Dakika
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Spor

Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı

Sivasspor, Konyaspor\'u 1-0 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 yenerek bu sezon ligdeki 12. galibiyetini elde etti. Sivasspor, diğer maçlarda ise 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Takım, 35. haftada deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak.

27.04.2024 18:35
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u 1-0 mağlup eden Sivasspor, ligde bu sezonki 12. galibiyetini elde etti.

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Konyaspor'u konuk etti. Sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 12. kez 3 puan sevinci yaşadı. Yiğidolar, diğer maçlarda ise 12 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 3-1, 8. haftada deplasmanda Pendikspor'u 3-2, 10. haftada deplasmanda Alanyaspor'u 2-1, 15. haftada da deplasmanda Konyaspor'u 1-0 yenmişti. Yiğidolar, 17. haftada ise sahasında İstanbulspor'u 1-0, 18. haftada deplasmanda Kayserispor'u 3-1 ve 23. haftada da sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etmişti. Sivasspor, 25. haftada Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerken, 27. haftada da Pendikspor'u 4-1 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar, 31. haftada ise sahasında Karagümrük'ü 1-0 ve 32. haftada da deplasmanda Trabzonspor'u da 1-0'la geçmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 35. hafta maçında ise deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sivasspor, Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 12. galibiyetini aldı - Son Dakika
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