 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi

EMS Yapı Sivasspor, Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 yenerek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Sivas temsilcisi, ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan topladı ve puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.

Sivasspor, Konyaspor\'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi
12.12.2023 - 09:51,
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında dün deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup eden EMS Yapı Sivasspor, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Ligde son galibiyetini 10. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek alan kırmızı-beyazlılar, 11. haftada evinde Yukatel Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Ligin 12. haftasında deplasmanda VavaCars Fatih Karagümrük'e 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisi, 13. haftada evinde Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı.

Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor, 4 maçlık galibiyet hasretini 15. haftada dün deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek sonlandırdı.

Ligde geride kalan 15 haftada 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan toplayan Sivas temsilcisi, puan cetvelinde 12. sırada yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Trendyol Süper Lig, Sivasspor, Konyaspor, Sivas, Süper Lig, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika


20:21
Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13
TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13
Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59
2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti. MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46
TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45
Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:27
İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı

Son Dakika
20:21 Kopenhag U19, Galatasaray U19'u 6-0 mağlup etti
20:13 TEKNOFEST 2024 Adana'da yapılacak
19:13 Netanyahu ve Biden, işgal konusunda ters düştü: İsrail'in Oslo hatasını tekrarlamasına izin vermeyeceğim
18:59 2 günlük bebeği tarlada ölüme terk eden anne, erkek arkadaşını suçladı
18:19 MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca görevinden istifa etti.
17:46 TBMM'de bayılan SP milletvekili Hasan Bitmez'in durumu ciddiyetini koruyor
17:45 Dünyanın diline düştük! FIFA Başkanı da hakem Meler'e yapılan çirkin saldırıya sessiz kalmadı
17:25 İYİ Parti İstanbul Milletvekili Salim Ensarioğlu, Şeyh Said açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildi
17:27 İsrail basını: Gazze'ye yönelik saldırılarda yaralı asker sayısı resmi rakamların üç katı
17:14 Hentbol Federasyonu'ndan Hakem Meler'e destek: Maçlar 10 dakika geç başlayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2023 20:59:16. #1.11#
SON DAKİKA: Sivasspor, Konyaspor'u mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement